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Şemdinli Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle tedbirleri elden bırakmıyor.Günlük kentin değişik noktalarını köpüklü suyla yıkayan Şemdinli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şemdinli Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle tedbirleri elden bırakmıyor.
Günlük kentin değişik noktalarını köpüklü suyla yıkayan Şemdinli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın talimatları doğrultusunda her türlü tedbirin alındığı Şemdinli’de, cadde ve sokakların yıkanması, dezenfekte edilmesi, iş yerlerindeki hijyen ve sosyal mesafe denetimleri de devam ediyor.
İtfaiye ekibi, kentin cadde ve sokaklarıyla mahallelerdeki yolları günlük yıkamaya devam ediyor.
Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Şemdinli Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

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Merkez
Vural Eczanesi
Cukurca
Derman Eczanesi
Semdinli
Şifa Eczanesi
Yuksekova
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