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Şemdinli Belediyesinden yarı olimpik yüzme havuzu

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.05.2020 17:51 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için çalışmalara başladı.Şemdinli Belediyesi, yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için kolları sıvadı.

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için çalışmalara başladı.
Şemdinli Belediyesi, yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için kolları sıvadı. İlçenin Pesan mevkiinde bulunan Şemdinli Belediyesine ait garaj bölgesinde yapımı için çalışmalara başlanan yarı olimpik yüzme havuzun içerisinde; sauna, kapalı yüzme havuzu, açık otopark, izleyici terası, duş odaları, fitness salonu, engelli spor odaları, hamam ve buhar odaları yer alacak.
Belediye Başkanı Tahir Saklı, çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak, bir süre iş makinesini kullandı. Açıklamalarda bulunan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Şu anda bulunduğumuz alan belediyemize ait garaj bölgesi. Buraya inşallah yakın zamanda yarı olimpik bir yüzme havuzu yapmayı düşünüyoruz. Böylece ilçemizin önemli bir sorununu daha halletmiş olacağız. Bu yarı olimpik yüzme havuzunun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, milletvekilimize, AK Parti İl Başkanımıza ve ilçe başkanımıza Şemdinli halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bu gibi hizmetlerin ilçemize kazandırılması için büyük efor sarf ettiler. Bu hizmetin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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