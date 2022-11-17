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Şemdinli Seyir Tepesi yolu asfaltlandı

17.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Efkar Dağı’na kurulan seyir tepesi görenleri kendine hayran bırakırken, yolu ise belediye tarafından asfaltlandı.

Şemdinli Seyir Tepesi yolu asfaltlandı

Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, göreve başladıklarında yöre halkının umudu olan ve yöneticiler için de en çılgın proje olan Efkar Dağı’na yapılması planlanan seyir tepesi projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Saklı, “Seyir tepesi huzur ortamıyla beraber adeta yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline dönüştü. Bugün Şemdinli’nin doyumsuz manzarasını vatandaşlarımızın daha rahat seyredilebilmesi için ulaşım noktasında yolunu da belediyemiz imkanları doğrultusunda asfaltlayarak hizmete sunuyoruz. Türkiye’de bulunan bütün vatandaşlarımızı bu eşsiz manzarayı seyredebilmeleri için Şemdinli’de misafir etmekten onur duyacağız” dedi.

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