YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Şemdinli’de 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele gerildi

Şemdinli’de 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele gerildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 29 Temmuz 2020 günü Şemdinli ilçesi Bağlar köyü ve Şapatan Yol Kontrol ve Arama Noktasında yapılan çalışmalarda toplamda 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

Şemdinli’de 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele gerildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 29 Temmuz 2020 günü Şemdinli ilçesi Bağlar köyü ve Şapatan Yol Kontrol ve Arama Noktasında yapılan çalışmalarda toplamda 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı

Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Hakkari Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:00
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:23
Yatsı
20:52

Hakkari Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Pınar Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Engın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.