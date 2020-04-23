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Şemdinli’de 23 Nisan’da doğan çocuklara sürpriz

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.04.2020 16:30 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 23 Nisan’da dünyaya gelen çocuklara doğum günü sürprizi yaptı.Korona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet vermeye devam ediyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 23 Nisan’da dünyaya gelen çocuklara doğum günü sürprizi yaptı.
Korona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet vermeye devam ediyor. Şemdinli’de 23 Nisan’da doğan çocukları tespit eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, çocukların doğum günleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak çifte sürpriz yaptı.
Ekipler, Türk bayrakları ve balonlarla süslenen araçlarla Moda Mahallesi ve Altınsu köyünde yaşayan çocukların evlerine giderek doğum gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.
Çocuklar, bu sürprizle çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Bize bu sürprizi yapan ağabeylerimize ve ablalarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Ekipler, daha sonra da şehit çocuklarını evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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Sabah
05:12
Öğle
12:08
İkindi
15:52
Akşam
18:54
Yatsı
20:17

Hakkari Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

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Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Yüksekova Eczanesi
Yuksekova
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