YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Şemdinli’de 80 kilo eroin ele geçirildi

Şemdinli’de 80 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi.

Şemdinli’de 80 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Üstünağaç mezrası kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla dere yatağına gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı 80 kilo 630 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Hakkari Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
04:58
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:25
Yatsı
20:56

Hakkari Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Günes Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yüksekovalı vatandaş Cumhurbaşkanıyla görüşeceği günü dört gözle bekliyor

Yüksekovalı vatandaş Cumhurbaşkanıyla görüşeceği günü dört gözle bekliyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yetişmez’in “Beni beraber öldürdük” kitabı çıktı

Yetişmez’in “Beni beraber öldürdük” kitabı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.