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Şemdinli’de araç içinde kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

13.01.2021 18:29 | Son Güncelleme:
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Şemdinli’de araç içinde kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, yurda kaçak sokulmak istenen çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 12 Ocak 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Boğazköy Yol Kontrol Noktası mevkiinde durdurulan Ford Transit marka araç içerisinde yapılan aramada koltuk altlarına gizlenmiş vaziyette 293 kutu 50/1000 mg muhtelif tıbbi ilaç, 90 kutu 10 mg muhtelif tıbbi ilaç ele geçirilmiştir.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, yurda kaçak sokulmak istenen çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 12 Ocak 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Boğazköy Yol Kontrol Noktası mevkiinde durdurulan Ford Transit marka araç içerisinde yapılan aramada koltuk altlarına gizlenmiş vaziyette 293 kutu 50/1000 mg muhtelif tıbbi ilaç, 90 kutu 10 mg muhtelif tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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