Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir askeri arama çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askeri arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı olan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin çığ altında kaldığı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü kaydedildi.

Çığ altındaki askeri arama/kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

