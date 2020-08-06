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Şemdinli’de korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 06.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında denetim yapıldı.Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık’ın katılımıyla İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında denetim yapıldı.

Şemdinli’de korona virüs denetimi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında denetim yapıldı.
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık’ın katılımıyla İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında denetim yapıldı. Vatandaşların korona virüse karşı dikkatli olmaları istenilirken, emniyet ve belediyeye ait araçlarından da maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uyulması için anonslar yapıldı.
Maskesiz dolaşan vatandaşlara ise maske dağıtımı yapıldı.

Şemdinli’de korona virüs denetimi

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