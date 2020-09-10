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Şemdinli’de köy yolları asfalta kavuşuyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan bazı köylerin yolları sıcak asfalta kavuşuyor.Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköy, Tütünlü ve Kayalar köylerinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan yol asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan bazı köylerin yolları sıcak asfalta kavuşuyor.
Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköy, Tütünlü ve Kayalar köylerinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan yol asfaltlama çalışmaları sürüyor. İlçe Kaymakamı Yakup Güven çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Güven yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli yolculuk yapmaları için yolları genişletip sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Birçok köyümüz bu hizmetlere kavuştu. İnşallah kalan köylerimize de bu hizmetleri götüreceğiz" dedi.
Vatandaşlar yapılan bu çalışmalardan dolayı ilçe Kaymakamı Güven’e teşekkür etti.
Kaymakam Güven’e İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık eşlik etti.

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