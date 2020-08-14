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Şemdinli’de PKK’nın 1984’teki ilk saldırısı kınandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 15 Ağustos 1984 tarihinde PKK terör örgütü tarafından Şemdinli ve Siirt’in Eruh ilçesinde yapılan saldırı basın açıklamasıyla kınandı.Güvenlik Korucuları Derneği tarafından Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde basın açıklaması düzenlendi.

Şemdinli’de PKK’nın 1984’teki ilk saldırısı kınandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 15 Ağustos 1984 tarihinde PKK terör örgütü tarafından Şemdinli ve Siirt’in Eruh ilçesinde yapılan saldırı basın açıklamasıyla kınandı.
Güvenlik Korucuları Derneği tarafından Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde basın açıklaması düzenlendi. . Güvenlik Korucuları Başkanı Übeydullah Şen tarafından okunan basın açıklamasında, “Ülkemizde ilk terör eylemini 15 Ağustos 1984’te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, 36 yıldır yurt içinde ve yurt dışında kan döküyor. Birlik ve beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla biz güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan bölücü terör örgütü PKK, 36 yıldır gerçekleştirdiği saldırılarda, başta güvenlik güçleri olmak üzere aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce insanımız yaşamını yitirmiş, şehit olmuştur. Binlerce kişi yaralanmış, gazi olmuştur. Kanlı eylemlerinde binlerce kişinin yaşam hakkını elinden alan, kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını sürdürmek durumunda bırakan terör örgütü, binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bıraktı. Bizler Hayatımız boyunca bu terör örgütünün karşısında olacağız . Bizler şehit verdik, gazi olduk. Ama mücadeleden taviz vermeyeceğiz. Bağlı olduğumuz emirleri dahilinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Kararlıyız. Bu terörü bitireceğiz. Kanlı hain örgütün kuruluş yıl dönümünde Şemdinli’den, Şemdinli Güvenlik Korucuları ve halkı olarak kınıyoruz. Kahrolsun PKK” ifadeleri kullanıldı.
Basın açıklamasına Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Metin Erden, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı

Şemdinli’de PKK’nın 1984’teki ilk saldırısı kınandı

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