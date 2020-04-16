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Şemdinli’de sokak hayvanları unutulmadı

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, sokak hayvanları için kurulan barınakları dezenfekte ederek mama verdi.Şemdinli Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, sokak hayvanları için kurulan barınakları dezenfekte ederek mama verdi.
Şemdinli Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı. Bu kapsamda belediye ekipleri, kentin değişik noktalarına sokak hayvanları için yem, mama ve su bıraktı. Ekipler, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Gölge Taş mevkisindeki hayvan barınaklarını da dezenfekte ederek mama bıraktı.
Açıklamalarda bulunan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, belediye olarak ilk günden beri başıboş hayvanların besleme konusunda sıkıntı yaşanmaması için çaba gösterdiklerini söyledi. Sokak hayvanlarının daha önce yollarda dolaştıklarını ve araçların kaza yapmasına neden olduklarını ifade eden Saklı, “Bu hayvanlar için yoldan uzak bir alanda barınak inşa ettik ve bu hayvanlar için düzenli bir şekilde yem veriyorduk. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda çalışmalara ağırlık verdik. Hem hayvan barınaklarımızı dezenfekte ediyoruz hem de mama vermeye devam ediyoruz” dedi.

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