Semih Şentürk'ten flaş Fenerbahçe mesajı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sarı lacivertli ürünlerle antrenman görüntülerini yayınlayıp yeni sezona hazırlık yazan Semih Şentürk akıllarda soru işareti bırakmıştı.
Sarı lacivertlilerin eski gol kralı, Ajansspor Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu'nun Fenerbahçe eski futbolcusu Gürhan Gürsoy ile yaptığı canlı yayınına yorumlarıyla katıldı.
Canlı yayın sırasında yöneltilen "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz, bir gelişme var mı?" sorusuna Semih Şentürk, "İnşallah, Beklemedeyiz" diyerek sarı lacivert kalplerle yanıt verdi.
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