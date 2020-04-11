Semih Şentürk'ten flaş Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ten soru işareti bırakan bir paylaşım geldi. Eski futbolcu İnstagram hesabı üzerinden antrenman görüntülerini yayınladı.

Paylaşımda Semih Şentürk'ün üzerinde Fenerbahçe ürünleri ve sarı lacivert kalp işaretleriyle birlikte yeni sezona hazırlık yazması akıllarda soru işaretleri bıraktı.

KULÜPTE GÖREV ALMA İHTİMALİ VAR

Yeni sezona yeni yapılanmayla girecek olan Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ün bu paylaşımı sarı lacivertli kulüpte görev alabileceği iddialarını doğurdu.

10 sezon Fenerbahçe'de oynayan Semih Şentürk lig, kupa ve süper kupa olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadı.

