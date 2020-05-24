Semih Şentürk'ün son hali herkesi şaşırttı

Türkiye'de forma giyen ve oynadıkları futbolla taraftarların sevgilisi olan isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri şaşırtmaya devam ediyor. Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, sosyal medyadan yeni imajını paylaştı.
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