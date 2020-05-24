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Semih Şentürk'ün son hali herkesi şaşırttı

FUTBOL HABERLERİ  | 24.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de forma giyen ve oynadıkları futbolla taraftarların sevgilisi olan isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri şaşırtmaya devam ediyor. Buna son örnek ise Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Semih Şentürk oldu. Semih Şentürk'ün son hali sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de forma giyen ve oynadıkları futbolla taraftarların sevgilisi olan isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri şaşırtmaya devam ediyor. Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, sosyal medyadan yeni imajını paylaştı.

Futbolcuların yıllar sonraki değişimleri

Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.
Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelen Ortega'yı Atatürk Havalima'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
Yıldız futbolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da katılmıştı.
Arjantinli yıldız Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamış bu transfer dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.
Ariel Ortega'nın 17 yıl sonraki hali ise ortaya çıktı.
Ortega'nın bu görüntüleri olay oldu.
Ortega'nın sosyal medyadaki fotoğrafı ise şöyleydi...
Ortega'nın orta çıkan son fotoğraflarının ardından 4 büyüklerde forma giyen eski futbolcularının son hallerini de sizler için derledik.
Semih Şentürk
Mateja Kezman
Andres Jose Fleurquin
Oscar Cordoba
Song

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Rapaic
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