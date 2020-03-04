Semiha Yıldırım, Elazığ'da depremzede aileleri ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yerleşen aileleri ziyaret etti.

Beraberinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım ile Kırklar ve Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kentlere gelen Semiha Yıldırım burada ziyaret ettiği ailelerle bir süre sohbet etti.

Yıldırım, daha sonra psikososyal destek hizmeti ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

