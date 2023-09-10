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Semiramis Pekkan'dan şaşırtan yanıt: "Saçımı haftada bir yıkarım"

10.09.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Semiramis Pekkan bir videosunda kişisel bakımla ilgili şaşırtan cevaplar verdi. Youtube'da içerikler üreten 74 yaşındaki sanatçı zaman zaman demeçleri ile gündeme geliyor. Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'dan saç bakımı ile ilgili şaşırtan bir yanıt geldi.

Sanatçı Semiramis Pekkan yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Daha öncesinde Mevsimlere göre kıyafetlerinin rengini de değiştirdiğini söyleyen Pekkan saçları ile ilgili de şaşırtan bir itirafta bulundu. Çektiği videolarda sağlıklı yaşamla ilgili içerikler üreten Semiramis Pekkan saçlarını yıkama sıklığı ile ilgili açıklama yaptı.

Semiramis Pekkan: "Saçımı haftada bir yıkarım. Çünkü nedense çok eskiden beri bildiğim şey saçı çok sık yıkamak sağlıklı değil. Oradaki yağları yok ediyorsun. Her gün saçını yıkayanlara çok şaşarım"

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