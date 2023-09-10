Semiramis Pekkan'dan şaşırtan yanıt: "Saçımı haftada bir yıkarım"

Sanatçı Semiramis Pekkan yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Daha öncesinde Mevsimlere göre kıyafetlerinin rengini de değiştirdiğini söyleyen Pekkan saçları ile ilgili de şaşırtan bir itirafta bulundu. Çektiği videolarda sağlıklı yaşamla ilgili içerikler üreten Semiramis Pekkan saçlarını yıkama sıklığı ile ilgili açıklama yaptı.

Semiramis Pekkan: "Saçımı haftada bir yıkarım. Çünkü nedense çok eskiden beri bildiğim şey saçı çok sık yıkamak sağlıklı değil. Oradaki yağları yok ediyorsun. Her gün saçını yıkayanlara çok şaşarım"

