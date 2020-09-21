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Semt 77 Yalovaspor, Gemlik’te şampiyon oldu

YALOVA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Ligi ve Erkekler Federasyon Kupasında mücadele edecek olan Semt 77 Yalovaspor Basketbol Kulübü, Gemlik’te düzenlenen özel turnuvada şampiyon oldu.Yeşil Kırmızılı ekibin yanı sıra ev sahibi BUDO Gemlik Basketbol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımları turnuvada mücadele ettiler.

Semt 77 Yalovaspor, Gemlik’te şampiyon oldu

Türkiye Basketbol Ligi ve Erkekler Federasyon Kupasında mücadele edecek olan Semt 77 Yalovaspor Basketbol Kulübü, Gemlik’te düzenlenen özel turnuvada şampiyon oldu.
Yeşil Kırmızılı ekibin yanı sıra ev sahibi BUDO Gemlik Basketbol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımları turnuvada mücadele ettiler. Organizasyonun ilk gününde ev sahibi BUDO Gemlik Basketbol ile karşılaşan Semt 77 Yalovaspor Basketbol uzatma sonunda rakibini 93-82 yendi. İkinci gün ise Yeşil Kırmızılılar, Türkiye Basketbol Ligi’nin yeni ekibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u 81-75’lik skorla mağlûp etmeyi başardı.
Final karşılaşmasında ise Semt 77 Yalovaspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımları Bursa Şahin Başol Spor Kompleksinde karşılaştı.
İlk yarıyı Balıkesir ekibi 48-45 üstün kapatmasına karşın maçın ikinci yarısındaki olağanüstü oyunuyla Semt 77 Yalovaspor Basketbol Kulübü parkeden 86-82’lik galibiyetle ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu.

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