Semt Konakları’ndaki kurslara ilgi artıyor

Başiskele Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları’nda açılan kurslarda, uzman eğitmenler eğitimlere devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Semt Konaklarında açılan kurslarda verilen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kurslarda uzman öğreticiler tarafından kursiyetlere eğitim verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Vezirçiftliği Semt Konağı, Yeşilkent Semt Konağı, Bala Hatun Sosyal Yaşam Merkezi ve Rabia Hatun Bayan Eğitim Merkezi’nde el nakışı, mefruşat, dikiş, nakış, örgü, iğne oyası, okur-yazarlık, Kur’an-ı Kerim gibi kurslarda eğitimler sürüyor. Başiskele İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Başiskele İlçe Müftülüğü işbirliğiyle verilen kurslarda Başiskeleli kadınlar hem öğreniyor, hem de komşularıyla kaynaşıp sosyalleşme imkânı buluyor.

Öte yandan Başiskele Belediyesi tarafından kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla açılacak Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM), ilçenin tek AVM’sinde 8 Mart’ta hizmete girecek. Mağazada, Başiskele’de ikamet eden kadınların semt konaklarında veya evlerinde yaptığı el emeği göz nuru ürünlerini satılacak. BAŞKEM Projesi ile Başiskele Belediyesi Semt Konakları’ndaki kurslara ilginin daha da artacağı tahmin ediliyor.

