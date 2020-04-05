YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Semt pazarı esnafından 3 ay işgaliye bedeli alınmayacak

Semt pazarı esnafından 3 ay işgaliye bedeli alınmayacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Korona virüs salgının etkili olduğu bu zorlu dönemde Haliliye ilçesinde bulunan semt pazarı esnaflarından alınan işgaliye bedeli 3 ay boyunca alınmayacak.Korona virüs salgının tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı bu günlerde Halilye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptıkları iş gereği risk altında olan semt pazarı esnafının rahat bir nefes alması yönünde bir karar aldı.

Korona virüs salgının etkili olduğu bu zorlu dönemde Haliliye ilçesinde bulunan semt pazarı esnaflarından alınan işgaliye bedeli 3 ay boyunca alınmayacak.

Korona virüs salgının tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı bu günlerde Halilye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptıkları iş gereği risk altında olan semt pazarı esnafının rahat bir nefes alması yönünde bir karar aldı. Başkan Canpolat, semt pazarı esnafından alınan işgaliye bedelinin 3 ay boyunca alınmayacağını duyurdu.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Bu zor günlerde birbirimize destek olmamız gerekiyor. Özellikle gıda alış verişlerinin yoğun olarak yapıldığı semt pazarlarımızda zabıta müdürlüğümüz tarafından pazar esnafımızdan alınan işgaliye ücretleri vardı. Bizde belediye olarak 3 ay boyunca bu işgaliye bedellerini almama kararı aldık. Hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıları farkında olarak bir nebzede olsa onları rahatlatmak istedik. Elimizden gelen tüm hassasiyeti göstererek hem fiyatları kontrol etmeye hem de sizin daha sağlıklı, daha taze ve daha uygun gıda malzemelerinin size ulaşması için durmadan denetim mekanizmalarımızı da çalıştırıyoruz. Mevcut şartlar sahada kalmak zorunda kalan esnafımızı da düşünmek zorundayız. Bu doğrultuda bir kez daha hatırlatmak isterim ki pazar esnafımızdan 3 ay boyunca işgaliye bedellilerini Haliliye Belediyesi olarak almayacağımızı ifade ediyoruz” dedi.
Öte yandan Haliliye Belediyesi salgınla mücadele kapsamında başlattığı çalışmalara aralıksız sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hafife alınması aptallık''Hafife alınması aptallık'
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:33
İkindi
16:08
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Bal Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Merkez
Demetin Eczanesi
Merkez
Pınarbaşı Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.