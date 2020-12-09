Semt pazarında HES kontrolü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde semt pazarında zabıta ekiplerince HES kodu kontrolü gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında, zabıta ekipleri tarafından ilçede Çarşamba günleri kurulan semt pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlara yönelik HES kodu denetimi yaptı.

Pazar Yeri Yöneticisi Çevre Mühendisi Evren Akan idaresindeki ekipler, denetim esnasında esnaf ve vatandaşlar arasında sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında da kontrollerde bulundu. Emniyet, Tekirdağ Pazarcılar Odası ve Muratlı Esnaf Odası temsilcilerinin de katıldığı ekiplerin denetimleri gün boyu sürdü.

