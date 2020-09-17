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Semt pazarında korona denetimi

YALOVA HABERLERİ  | 17.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince Yalova’nın Altınova ilçesinde kurulan semt pazarında denetim yapıldı.Denetimlere, Altınova Belediye Başkanı Dr.

İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince Yalova’nın Altınova ilçesinde kurulan semt pazarında denetim yapıldı.
Denetimlere, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve AK Partili Altınova Belediye Meclis üyeleri katıldı. Yetkililer esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Esnaf ve vatandaşlara, salgın ile mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan Metin Oral, “Son günlerdeki vak’a sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vak’a sayısı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

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