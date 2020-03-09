YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Semt pazarında yeni düzenleme yapıldı

Semt pazarında yeni düzenleme yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Orta Camii yanında bulunan semt pazarında ki üreticiler için yeni düzenlemeler yaptığı belirtildi.Kaza Ereğli Belediyesi’nden yapılan açıklamada Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Orta Camii yanında bulunan semt pazarında ki üreticiler için yeni düzenlemeler yaptığı belirtildi.
Kaza Ereğli Belediyesi’nden yapılan açıklamada Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kaldırım işgali nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Zabıta Müdürü Halit Aydın’ın refakatinde bölgeye giderek yeni düzenlemeler yaptığı, yayalar ve engelliler için kaldırımlar açılarak kilitlenen araç trafiğinin düzenlendiği ve üretici kadınlar için yer gösterildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘Zabıta üretici kadınları kaldırdı, taciz etti’ gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığı, ekiplerin, hiçbir üreticinin tezgahını kapatmadığı gibi, daha kolay ortamda satış yapabilmeleri için bölgeye düzen getirdiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Zonguldak Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
13:08
İkindi
16:22
Akşam
18:59
Yatsı
20:19

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Kılıç Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti

Sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Zonguldak'tan Uygur Urumçi Bölgesine Gelin Gitti

Zonguldak'tan Uygur Urumçi Bölgesine Gelin Gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.