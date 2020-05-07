Semt pazarları cuma günü kurulacak

Tepebaşı Belediyesi, 9-10 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Yeşiltepe, Sütlüce Semt Pazarları ile Çamlıca Kapalı Semt Pazarı’nın 8 Mayıs Cuma günü kurulacağını duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Korona virüs tedbirleri kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerini kapsayacak sokağa çıkma yasağı dolayısıyla, semt pazarlarındaki düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yetkililer, Yeşiltepe Semt Pazarı, Sütlüce Semt Pazarı ve cumartesi günleri kurulan Çamlıca Kapalı Semt Pazarı’nın, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla 8 Mayıs Cuma günü hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan düzenleme ile Eskişehirliler, sokağa çıkma yasağı öncesinde kurulacak pazar yerlerinden, gün boyunca sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Denetimler sürüyor

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler pazarcı esnafına Korona virüse karşı bilgilendirici broşür de dağıtıyor. Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kimlik kartları, tezgah tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıklarca belirtilen huşulara uyulup uyulmadığı ve vatandaşların ilk elden, sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceği bildirildi.



