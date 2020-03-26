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Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.03.2020 13:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile pazaryerlerinde sebze meyve bölümleri hariç, diğer pazar bölümlerinin açılmaması kararı alındı.Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Burhaniye Belediyesi ilçede hem önlem hem de mücadele konusunda kriz masası kurmuştu.

Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile pazaryerlerinde sebze meyve bölümleri hariç, diğer pazar bölümlerinin açılmaması kararı alındı.
Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Burhaniye Belediyesi ilçede hem önlem hem de mücadele konusunda kriz masası kurmuştu. Belediyenin bu çalışmasıyla beraber Kaymakamlık tarafından hıfzıssıhha kuruluda virüsle mücadele konusunda önleyici kararları uygulamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde toplanarak ilçedeki virüs tehdidine karşı çalışmalar yapan kurul, yeni aldığı kararla Burhaniye’de Cuma, Cumartesi ve Pazartesi kurulan semt pazarlarında giyim, hırdavat, tuhafiye ve ayakkabı tezgahlarının açılmaması yönünde karar aldı.
İnsan yoğunluğunun olduğu riskli bölgelerde yapılan çalışmalar kapsamında alınan karar gereği, semt pazarlarında sadece sebze ve meyve satışı yapan alanlarda ki tezgahlar faaliyet gösterecek.

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