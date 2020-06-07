Semt pazarlarında 3 dilde anonslarla korona virüse dikkat çekiliyor

Diyarbakır’da yeni tip korona virüs vakaları artınca önlemleri artıran Bağlar Belediyesi, yoğunluğun yaşandığı semt pazarlarında Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslarla durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

Ak Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentte yükselişe geçen yeni tip korona virüs vakalarından sonra vatandaşları kurallara uymaya davet etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile semt pazarlarında önlemleri artıran zabıta ekipleri 3 dilde anonslar yaparak vatandaşları uyarıyor. Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslar yapan ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda duyarlılık çağrısı yaparak ayrıca hijyen kurallarına yönelik denetimlerinde bulunuyor.

Bağlar’da salgın nedeniyle karantinaya alınan cadde ve sokaklara giriş ve çıkışlar kapatılırken, zabıta ekipleri buralarda kontrolü sağlıyor. Karantinada kalan vatandaşların ihtiyaçları da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.

