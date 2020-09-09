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Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Yaz aylarının bitmesinin ardından, hasat zamanı başlayınca semt pazarlarında da fiyatlar neredeyse yarı fiyatına düştü.

Yaz aylarının bitmesinin ardından, hasat zamanı başlayınca semt pazarlarında da fiyatlar neredeyse yarı fiyatına düştü. Pazar fiyatlarıyla ilgili bilgiler veren 8 yıllık Pazarcı Emrah Oruç, geçen haftalara göre fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, “Pazarda her bütçeye uygun ürün var” dedi.
Pazar fiyatları ile ilgili bilgiler veren Emrah Oruç, “Şu an pazarda fiyatlarımız geçen haftaya bakarak çok ucuz. Örneğin kırmızı biber geçen hafta 5 TL idi bu hafta 3 TL, Yamula patlıcan 2.5 TL, dolma biber 3 TL, kalem biberlerin hepsi 3 TL, domatesler 2 TL, kabak ve patlıcan 2 TL. Kavun ve karpuzun fiyatı da çok güzel gen haftaya göre düştü fiyatlar. Geçen hafta kilosunu 3 TL’ye sattığımız kavun bugün 1.5 TL ve karpuzlarımız da 1 TL. Fiyatlar geçen haftaya bakarak yarı yarıya düştü neredeyse. Şu an tam hasat zamanı olduğu için fiyatlar düştü. Ürünler ilk çıktığında bir bölümü geliyordu bir bölümü de gelmiyordu ama şu an hemen hemen bütün tarlalarda hasat başladı. Bundan dolayı da bolluk var. Şu an halde herkesin malı olduğu gibi duruyor. Fiyatlar da bu yüzden düştü. Kısıtlama yok şu an malımız bol geliyor. Bu yüzden de fiyatlar geçen haftalara bakarak, çok çok uygun. En azından kilosunda 1.5 TL düşmüş fiyatlar” dedi.
Oruç vatandaşların fiyatlardan dolayı pazarda mutlu alış veriş yaptıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Vatandaşlar şu an bu durumu normal karşılıyorlar. Örneğin geçen hafta 8-10 TL’ye sattığımız limonun kilosu bu hafta 5 TL. Yarı yarıya düştü. Şu an tam kurutmalık, konservelik, melemen ve ezmenin dönemi. Gelenler de ürünleri mutlu alıyor. Mesela 10 kilo patlıcan 20 TL. Salatalık ve domatesin dahi en iyisinin kilosu 2 TL. Normal şişe sattığımız domatesin kilosu da 1 TL. Burada örneğin 40-50 kilo alanlara 1 TL’ye satıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, sadece maskelerini taksınlar. Hijyenik bir şekilde giriş ve çıkışlarda dezenfektan ile ellerini yıkadıktan sonra gelsinler. Fazla kalabalığa girmemeleri için sabah gelmeleri daha uygun. Çünkü akşam biraz daha yoğunluk oluyor. İnsanlar işten çıkanlardan dolayı yoğunluk oluyor. Sabahtan öğlene kadar çok yoğunluk olmuyor. Böylece sosyal mesafeyi de korumuş olurlar. Vatandaşlar için de fiyatlarımız manav ve marketlere bakarak çok uygun. Burada her bütçeye uygun ürün var. Örneğin 1.5 TL’ye de patlıcan var, 3 TL’ye de var. Her aileye uygun ürün var pazarda.”

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Kocasinan
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Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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