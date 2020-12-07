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Semt pazarlarında HES kodu uygulaması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.12.2020 21:20 | Son Güncelleme

Kütahya’da, zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında HES kodu uygulaması yapıldı.Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgede, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması getirilmesi nedeniyle, hafta sonu açılan pazar yerleri Pazartesi gününe alındı.Pazarcı esnafı, aralarında sosyal mesafe kurallarına göre boşluk bırakarak tezgahlarını açtı.

Kütahya’da, zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında HES kodu uygulaması yapıldı.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgede, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması getirilmesi nedeniyle, hafta sonu açılan pazar yerleri Pazartesi gününe alındı.
Pazarcı esnafı, aralarında sosyal mesafe kurallarına göre boşluk bırakarak tezgahlarını açtı. Pazarcı esnafının HES kodunu sorgulayarak tezgahlarını açmalarına izin verildi. Vatandaşlar ise kapalı pazar yeri girişinde HES kodu sorgulaması yaparak içeri alındı. Pazar yeri içerisinde de zaman zaman vatandaşlar maske ve mesafe konusunda görevli ekipler tarafından uyarıldı. Pazartesi pazarı ile başlayan HES kodu uygulaması bundan sonra kurulacak tüm pazar yerlerinde uygulanacak.
Ayrıca Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar kurulmadan öncesinde dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapıldı.

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