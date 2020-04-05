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Semt pazarlarında korona virüs tedbirleri sıkı uygulanıyor

KİLİS HABERLERİ  | 05.04.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sıkı tedbirler alındı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs mücadele kapsamında yeni yayımlanan genelge gereği, Semt pazarlarının giriş ve çıkışları bariyer ve güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Semt pazarlarında korona virüs tedbirleri sıkı uygulanıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sıkı tedbirler alındı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs mücadele kapsamında yeni yayımlanan genelge gereği, Semt pazarlarının giriş ve çıkışları bariyer ve güvenlik şeridi ile kapatıldı. Pazarcı esnafların kesinlikle eldivensiz ve maskesiz satış yapılmasına izin verilmiyor. Semt pazarı içerisine maskesiz vatandaşların geçişine izin verilmezken, semt pazarı içerisine Pazarcı esnafının iki katından fazla vatandaş alınmıyor. Pazarlara 20 yaş ve altı kişilerin pazara girişi engellenirken, vatandaşların ürünleri seçmesine engel olunduğu bildirildi.

Semt pazarlarında korona virüs tedbirleri sıkı uygulanıyor

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