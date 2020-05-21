YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Semt pazarlarında koronaya geçit yok

Semt pazarlarında koronaya geçit yok

ERZURUM HABERLERİ  | 21.05.2020 15:12 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde Çarşamba ve Perşembe günleri açılan semt pazarlarında yoğun denetimler sürdürülüyor.

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde Çarşamba ve Perşembe günleri açılan semt pazarlarında yoğun denetimler sürdürülüyor. Gün içerisinde semt pazarlarına giriş çıkışlarda ateş ölçerler ile vatandaşların ön sağlık taramaları yapılırken sosyal mesafeler konusunda da uyarılar yapılıyor.
Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dezenfektan ve maske dağıtılan pazarlarda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların girişlerine izin verilmiyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlarla görüşerek taleplerini aldı. Korona tedbirleri kapsamında belediye tarafından yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti diye getiren vatandaşlar Başkan Orhan’a teşekkür ettiler. Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Başkan Orhan, salgın sonrasında da denetimlerin ve tedbirlerin artarak devam ettirileceğini söyledi.
Erzurum genelinde pozitif vaka sayısının az oluşuna dikkat çeken Başkan Orhan, “Erzurum’da çok şükür salgından kaynaklı pozitif vaka sayımız çok düşük seyrediyor. İnanıyoruz ki çok yakında sıfıra ineceğini göreceğiz. Belediye olarak salgınla mücadelede gece gündüz çalışıp önlemler ve denetimlerimizi sürdürüyoruz. Esnafımız ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını idame ettirmeleri en büyük gayemizdir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:01
Sabah
04:48
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:35
Yatsı
21:14

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Hürriyet Eczanesi
Yakutiye
Fulya Eczanesi
Palandoken
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İlaç kullanmadan sivilce izlerinden kurtulmak mümkün

İlaç kullanmadan sivilce izlerinden kurtulmak mümkün

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Quiet Abana Kastamonu, Türkiye’nin en büyük eko turizm tesisi olacak

Quiet Abana Kastamonu, Türkiye’nin en büyük eko turizm tesisi olacak

ERÇİMSAN Holding’ten Anadolu’nun en büyük 500 şirketi listesine iki marka

ERÇİMSAN Holding’ten Anadolu’nun en büyük 500 şirketi listesine iki marka

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.