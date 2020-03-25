YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Semt pazarlarında koronaya karşı ateş ölçümü

Semt pazarlarında koronaya karşı ateş ölçümü

ADANA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, korona virüse karşı sıkı önlemler alıyor.

Yüreğir Belediyesi, korona virüse karşı sıkı önlemler alıyor. Belediye ekipleri tarafından semt pazarlarında tüm esnafın ve vatandaşların tedbir amaçlı ateşleri ölçülürken, ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
İlçe genelinde dezenfekte işlemlerine devam eden Yüreğir Belediyesi başlattığı uygulama ile virüse karşı önlemler kapsamında pazarlarda esnafın ve vatandaşların ateşini ölçüyor.
Belediye zabıta ve sağlık ekipleri, ateşi 38 derece üzerinde olan vatandaşları tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.
Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e ve belediye ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Samsun'da doktoru darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Samsun'da doktoru darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor

Adana Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:50
İkindi
16:19
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Atalı Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Erdeve Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Selin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.