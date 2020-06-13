YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Semt pazarlarında maske ve sosyal mesafeden taviz yok

Semt pazarlarında maske ve sosyal mesafeden taviz yok

ÇORUM HABERLERİ  | 13.06.2020 19:40 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim ve önleyici çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarlar girişlerinde görevliler Pazar alışverişi için gelenlerin ateşlerini ölçüp, maskesi olmayanlara maskelerini veriyor.

Çorum Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim ve önleyici çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarlar girişlerinde görevliler Pazar alışverişi için gelenlerin ateşlerini ölçüp, maskesi olmayanlara maskelerini veriyor. Pazar girişlerine konulan dezenfektan üniteleri de alışveriş için gelen vatandaşlara hizmet veriyor.
Pazar yerlerine girişlerde zabıta ve özel güvenlik görevlileri tarafından tedbirlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Pazar tezgâhları arasında sosyal mesafenin korunduğunu kaydetti.
Başkan Aşgın, Koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak tüm Çorum halkını daha dikkatli davranmaya davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle unutkanlık görülmedi

Böyle unutkanlık görülmedi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

Çorum Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:19
Yatsı
22:08

Çorum Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Kule Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Büyük Ecz. Eczanesi
Kargi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Osmancık’ta Patlama

Osmancık’ta Patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.