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Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'un yerine TJ Starks'ı kadrosuna kattı

26.03.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'un yerine TJ Starks'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, ABD'li Rion Brown'un ailevi nedenlerinden dolayı transferinden vazgeçildiğini, 23 yaşındaki ABD'li oyun kurucu TJ Starks ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya'nın Enisey takımında oynayan ABD'li Rion Brown'un ailevi nedenlerden dolayı transferinden vazgeçildiği belirtildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki ABD'li oyun kurucu TJ Starks ile anlaşma sağladık. 11 Eylül 1998 doğumlu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapabilen 1,88 metre boyundaki Starks, bu sezon savaş nedeniyle ligler durdurulana kadar Litvanya'da Nevezis Kedainiai formasını giydi, ortalama 27.4 dakikada, 18,9 sayı, 2,9 ribaunt, 4,5 asist 0,8 top çalma ortalamaları tutturdu. Şehrimize ve takımımıza hayırlı olsun." denildi.

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