Şemzi Denizer mezarı başında anılacak

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen İşçi Lideri Şemsi Denizer anılıyor.

1990 Madenci Grevi ve 4-8 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşü’nün lideri Şemsi Denizer için anma töreni, 6 Ağustos 2020 tarihinde Saat: 14.00’te Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu Köyü’nde bulunan kabri başında düzenlenecek. Anma töreni; pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.



