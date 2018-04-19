Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm izle: Ağlatan veda! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Sen Anlat Karadeniz 13. son bölümü, hayranlarını atv ekranına topladı. İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde oynadığı, yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı Sen Anlat Karadeniz çarşamba akşamları heyecanla izleniyor. Sen Anlat Karadeniz 13 bölümde Tahir ile Nefes, Berrak'ın yaptığı ihaneti ortaya çıkardı. Nefes'in halüsinasyon görmesini sağlayan ilaç ile telefonunda Vedat'ın numarasının olması Berrak'ı ele verdi. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Yiğit'in geçici velayeti Vedat'a verildi. Yiğit ile Nefes'in ayrılması sahnesi ile izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 13. son bölümü...

SEN ANLAT KARADENİZ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır.