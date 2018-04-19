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Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm izle: Ağlatan veda! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2018 08:18 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 13. son bölümü dün akşam atv ekranlarında yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Vedat mahkemede istediğini alır. Ve Yiğit'in geçici velayeti Vedat'a verilir. Yiğit'e veda edildiği sahneler, Sen Anlat Karadeniz seyircilerini gözyaşlarına boğdu. Sen Anlat Karadeniz'de Berrak'ın yaptığı ihaneti ortaya çıktı. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 13. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm izle: Ağlatan veda! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Sen Anlat Karadeniz 13. son bölümü, hayranlarını atv ekranına topladı. İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde oynadığı, yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı Sen Anlat Karadeniz çarşamba akşamları heyecanla izleniyor. Sen Anlat Karadeniz 13 bölümde Tahir ile Nefes, Berrak'ın yaptığı ihaneti ortaya çıkardı. Nefes'in halüsinasyon görmesini sağlayan ilaç ile telefonunda Vedat'ın numarasının olması Berrak'ı ele verdi. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Yiğit'in geçici velayeti Vedat'a verildi. Yiğit ile Nefes'in ayrılması sahnesi ile izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 13. son bölümü...

SEN ANLAT KARADENİZ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır.

Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm izle

Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar. Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Berrak'ın ihaneti ortaya çıkması ve sonrasında Yiğit'in geçici velayetinin Vedat'a verilmesi sonrasında yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fakat Sen Anlat Karadeniz fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Yeni bölüm fragmanı çıktığı vakit sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı

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