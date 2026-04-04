Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır kendisine gelen mesajları ifşa etti! 'Bu son nokta' deyip paylaştı

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır, eski kulübünün taraftarları tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Çakır, bugün eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Milli kalecinin eşi Kübra Çakır, dün sosyal medya sayfasından; "Yaşadığın tüm zorluklara ve geçmişte karşılaştığın haksızlıklara rağmen her zaman şükrettin; sabır ve zamana inandın. Sabır ve zamanın getirdiği güzellikler, hayatımıza yeniden umut ve renk kattı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki her gün bizi ayrı gururlandırıyorsun. Seni çok seviyoruz. Nice başarılarına aşkım" mesajını yayımladı.

Çakır, bu paylaşımın ardından kendisine gelen bir mesaja kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kübra Çakır, bir kadından gelen mesaja sitem ederek, “İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü" ifadelerini kullandı.