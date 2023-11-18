Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i olarak hafızalara kazındı! İrem Helvacıoğlu'nun şöhret olmadan önceki mesleği şaşırttı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde yıldızı parlayan ve son olarak Yürek Çıkmazı’nda yer alan İrem Helvacıoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati programına konuk olan İrem Helvacıoğlu samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Helvacıoğlu, şöhret olmadan önceki mesleğiyle herkesi şaşırttı.

İrem Helvacıoğlu, "Liseden mezun olduktan sonra kafede garsonluk yaptım. Daha sonra mağazada kasiyerlik yaptım, tezgahtarlık da yapıyordum. Kafede altı ay çalıştım, babam 'Bir hafta çalışırsın ancak' demişti. Deneyim olarak görüyorum. Yaşadığım yer bildiğim korunaklı alanımdı; konfor alanımın dışına çıkmak istedim, insanlarla nasıl konuşabileceğini görmek, mücadele edebilmek, hayata karışmak istedim.

Konservatuar için oradan ayrıldım, kafenin sahibi 'Burası senin evin her zaman dönebilirsin' dedi bana." şeklinde konuştu.





