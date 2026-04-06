Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi

SON DAKİKA: Derbi hakemi Yasin Kol hakkında şaşırtan gelişme! Beşiktaş'ın "ceza almalı" dediği Yasin Kol için TFF kaynakları tam tersi bir görüş bildirdi. Federasyon kaynakları Kol'un yönetimini başarılı bularak "iyi not" verileceğini belirtti. Tartışmalı penaltı kararının arkasında duran TFF, Yasin Kol'un performansını "teknik olarak kusursuz" buldu.

Burak Kavuncu

HT Spor’un ulaştığı çarpıcı bilgiler, derbi sonrası hakem Yasin Kol hakkında oluşan "ceza alacak" iddialarını tamamen tersine çevirdi. Beşiktaş cephesinin sert tepkilerine rağmen, TFF kanadından gelen ilk sinyaller Yasin Kol'un yönetiminden memnun kalındığı yönünde.

İşte TFF kaynaklarına dayandırılan o sıcak gelişmenin detayları:

TFF’DEN YASİN KOL’A "TAM NOT" SİNYALİ!

Sosyal medyada ve spor kamuoyunda Yasin Kol’un "kızağa çekileceği" konuşulurken, HT Spor bombayı patlattı. TFF kaynaklarından edinilen bilgiye göre; federasyon yönetimi ve gözlemci heyeti, derbinin kritik anlarındaki kararları teknik açıdan başarılı buldu. Özellikle 90+6’daki penaltı pozisyonunun doğru süzüldüğü ve VAR ile uyumlu hareket edildiği görüşü hakim.

GÖZLEMCİ RAPORU BEKLENENDEN YÜKSEK GELİYOR

Habere göre, Yasin Kol’un maç sonu notu "iyi" kategorisinde yer alacak. Bu durum, tecrübeli hakemin önümüzdeki haftalarda da kritik maçlarda görev almaya devam edeceği anlamına geliyor. Beşiktaş’ın "utanılacak bir durum" açıklamalarına rağmen TFF'nin hakeminin arkasında durması, ligin kalan haftaları için önemli bir mesaj olarak nitelendiriliyor.

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Gerçekten kusursuz kolladı feneri yalan değil.
Allah var adam güzel maç yönetti penaltıda net penaltı tebrikler
Aynı pozisyon Beşiktaş'a olsaydı verir miydi hele bu dakikada,verseydi yüksek not alır mıydı ?
