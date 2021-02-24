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Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği, Diyarbakır’da Ali Gaffar Okkan Kütüphanesi kurdu

24.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı olan Değirmenli Kırsal Mahallesinde bulunan Değirmenli İlk ve Ortaokulunda kütüphane yaptıran Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği, ihtiyaç sahibi çocuklara da 750 çift ayakkabı dağıttı.Dicle’ye bağlı Değirmenli Mahallesinde bulunan 10 derslikli Değirmenli İlk-Ortaokulunda Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneğinin destekleriyle boş bir sınıf kütüphaneye çevrildi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı olan Değirmenli Kırsal Mahallesinde bulunan Değirmenli İlk ve Ortaokulunda kütüphane yaptıran Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği, ihtiyaç sahibi çocuklara da 750 çift ayakkabı dağıttı.
Dicle’ye bağlı Değirmenli Mahallesinde bulunan 10 derslikli Değirmenli İlk-Ortaokulunda Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneğinin destekleriyle boş bir sınıf kütüphaneye çevrildi. Kütüphaneye, Diyarbakır’da görevli iken uğradığı hain silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın ismi verildi.
Açılış töreninde konuşan Sen De Bir Çocuk Sevindir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Çatalkaya Ceylan, kütüphanelerin birçok konuda ve değişik alanda bilgiye yazılı bir şekilde ulaşmayı sağlayan mekanlar olduğunu söyledi. Ceylan, "Kütüphanesi çok olan bir toplumun, kitap okuyan bireyleri de çok olur. Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği olarak Diyarbakır Dicle Değirmenli köyü, Değirmenli Ortaokulu öğrencileri için bir kütüphane açmaktan mutluluk duyuyoruz. Binden fazla kitap ve aynı zamanda 750 çocuğa da ayakkabı desteğinde bulunduk. Değerli öğrencilerimiz için açılan kütüphanemize, Diyarbakır’da hizmetleriyle gönüllerde taht kuran, 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Kütüphanesi adını vermek istedik. Gelişime giden yolun okumaktan, kitaplardan ve kütüphanelerden geçtiğine inanan bir dernek olarak, her geçen gün başka okullarda da kütüphaneler açmayı hedefliyoruz. Dernek başkanı olarak bağışçılarımız ve üyelerimiz adına kütüphanemizin sevgili öğrencilerimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, açılışını yaptığı kütüphanede bir süre incelemelerde bulunup, öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Yurdagül kütüphane açılışı için destek veren Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği yöneticilerine teşekkür etti.
Açılış törenine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Çatalkaya Ceylan ve dernek yöneticileri, okul müdürü Muhammet Taşdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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