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"Sen Deli Ben Deli" filmi Antalya'da çekilecek

10.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sen Deli Ben Deli" filmi Antalya'da çekilecek

Çekimleri Antalya'da yapılacak "Sen Deli Ben Deli" isimli filmin tanıtımı gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir restorandaki tanıtım toplantısına film yapımcısı Bülent Katıoğlu, yönetmen Esat Şekeroğlu ile Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen'in de aralarında olduğu oyuncular katıldı.

Katıoğlu, filmin gerçek bir hayat hikayesini anlattığını, komedinin yanı sıra dram da içerdiğini ifade etti.

Yönetmen Şekeroğlu, filmin tamamının Antalya'da çekileceğini ve yaklaşık 1,5 ay süreceğini dile getirdi. Şekeroğlu, filmin 2023'te vizyona gireceğini kaydetti.

Oyuncu Göğen de 5-6 aylık aradan sonra yeniden kamera karşısına geçeceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Göğen, filmde Nuri Alço'nun da rol alacağını anımsatarak, "Kendisi 40 yıllık dostum. Birlikte bir filmde buluşmak güzel olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Göğen film

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