Şenay Aybüke Yalçın şehit düştüğü yerde anıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, 3 yıl önce teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, şehit düştüğü yerde karanfillerle anıldı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerce Şehit edilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Gününde düzenlenen programda anıldı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit olduğu yerde düzenlenen anma programına, Kozluk Kaymakamı Eyüp Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer TOPRAK, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) ile Şehit Gazi Eğitim Birlik-Sen Genel Başkanı Şehit Kardeşi Şeyhmus Özcan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programa katılanlar, Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesine karanfil bırakarak şehitler için dua okudu.

