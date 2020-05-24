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Sendika hastanede bayramlaştı, hemşireler aileleri ile telefonda görüştü

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 24.05.2020 18:31 | Son Güncelleme

Kırşehir Sağlık-Sen Sendikası, Eğitim Araştırma Hastanesinde düzenledikleri bayramlaşmada sağlık çalışanlarına şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Kırşehir Sağlık-Sen Sendikası, Eğitim Araştırma Hastanesinde düzenledikleri bayramlaşmada sağlık çalışanlarına şeker ve kolonya ikramında bulundu. Covid-19 servisinde görevli hemşireler ise aileleri ile telefonda bayramlaştı.
Kırşehir Sağlık-Sen Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bayram şekeri ve kolonyası Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde, Başhekim Yardımcısı Halim Koçpınar, Hastane Müdürü Ahmet Alan, Sağlık-Sen Sendikası Başkanı Yasin Yücasan ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından görevde olan sağlık personeline dağıtıldı. Covid-19 servisinde görevli ve Kırşehir’e yeni atanan hemşireler ise aileleri ile telefonda görüşüp bayramlaştı. Kırşehir’de 2 ay önce görevine başlayan ve ailesiz ilk bayramını geçiren Safiye Kabak (24) annesi ile yaptığı bayramlaşma sonrasında, "Ailemi çok özledim. İnşallah diğer bayramlarda bir arada olacağız. Covid servisinde çalışıyorum ama bu durumlarda geçecek" dedi. Ailesi Karaman’da olan ve çiftçilik yapan babası ile görüşen Sultan Özcan (26) ise, "Kırşehir’e 2 ay önce geldim. Bu süreç boyunca da ailemle görüşmedim. Ailemden ayrı geçirdiğim ilk bayramım inşallah diğer bayramlarda görüşürüz" diye konuştu.
Servislerin tek tek gezildiği ve kolonya şeker dağıtımının yapıldığı bayramlaşma da bilgilendirme yapan Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, "Pandemi ve covid servisinde gören meslektaşlarımızla görüşerek bayramlaştık. Salgın nedeniyle özellikle pandemi servisinde görev yapan arkadaşlarımızın büyük fedekarlıkları var bizlerde onların bu günlerinde yanlarında olmak istedik"ifadelerini kullandı. Sendika yönetimi ve hastane görevlilerinin de katılım sağladığı bayramlaşma programı, tüm servislerin gezilerek kolonya ve şeker ikramları sonrası son buldu.

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