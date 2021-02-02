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Sendromsuz hayatın şifreleri anlatılacak

02.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu’nun (DÜPDR) hayata geçirdiği “Sendromsuz” adlı derginin ilk sayısı okurlarla buluşuyor.Düzce Üniversitesi PDR Topluluğu ve PDR Bölümü öğrencilerinin, öğrenmenin, üretmenin ve yaşadıkları heyecanın yazılara dökülmesiyle oluşturulan Sendromsuz adlı dergi; bilgi fenerinin verdiği ışıkla karşılaşılan karanlıkların, engellerin aşılabileceğini ve en az stresle sendromsuz bir hayat yaşanabileceğini anlatıyor.Derginin kendi çabalarıyla hayata geçirildiğini dile getiren topluluk öğrencileri, yapılan bu çalışmanın; öğrenciler, Eğitim Fakültesi ve Üniversite için kültürel bir geleneğe dönüşmesini amaçladıklarını ifade etti.Derginin ilk sayısında; topluluğun ve bölümün tanıtımına, psikolojinin babası olarak kabul edilen Freud’un hayatına ve hocalardan öğrencilere birçok kişi tarafından yazılan anlamlı, keyifli, bilgi verici, merak uyandırıcı çok çeşitli yazılara yer veriliyor.Sanatsal etkinliklerle ve önerilerle de okuyucusuna çok değerli bilgiler verecek olan Sendromsuz’a https://drive.google.com/file/d/1_A3lnmZGMkRdLRVQNkynL4AEy-7m1mTO/view internet adresinden ulaşabilecek.

Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu’nun (DÜPDR) hayata geçirdiği “Sendromsuz” adlı derginin ilk sayısı okurlarla buluşuyor.
Düzce Üniversitesi PDR Topluluğu ve PDR Bölümü öğrencilerinin, öğrenmenin, üretmenin ve yaşadıkları heyecanın yazılara dökülmesiyle oluşturulan Sendromsuz adlı dergi; bilgi fenerinin verdiği ışıkla karşılaşılan karanlıkların, engellerin aşılabileceğini ve en az stresle sendromsuz bir hayat yaşanabileceğini anlatıyor.
Derginin kendi çabalarıyla hayata geçirildiğini dile getiren topluluk öğrencileri, yapılan bu çalışmanın; öğrenciler, Eğitim Fakültesi ve Üniversite için kültürel bir geleneğe dönüşmesini amaçladıklarını ifade etti.
Derginin ilk sayısında; topluluğun ve bölümün tanıtımına, psikolojinin babası olarak kabul edilen Freud’un hayatına ve hocalardan öğrencilere birçok kişi tarafından yazılan anlamlı, keyifli, bilgi verici, merak uyandırıcı çok çeşitli yazılara yer veriliyor.
Sanatsal etkinliklerle ve önerilerle de okuyucusuna çok değerli bilgiler verecek olan Sendromsuz’a https://drive.google.com/file/d/1\_A3lnmZGMkRdLRVQNkynL4AEy-7m1mTO/view internet adresinden ulaşabilecek.

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