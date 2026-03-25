Senegal, elinden alınan Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu için CAS'a başvurdu

Cevdet Berker İşleyen

Senegal, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun el değiştirilerek Fas'a verilmesi kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı.

CAS'tan yapılan açıklamada, konuyu değerlendirmek üzere bir tahkim kurulu atanacağı ve ardından prosedür takviminin oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, "CAS prosedür kurallarına göre temyiz eden tarafın (kararın incelenmesini isteyen taraf) hukuki argümanlarını içeren temyiz dilekçesini sunmak için 20 günü, davalı tarafın ise savunma beyanını içeren yanıtını sunmak için 20 günlük süresi bulunuyor. Sürecin henüz erken aşamada olması ve Senegal Futbol Federasyonunun sürelerin askıya alınması talebi dikkate alındığında, prosedür takviminin netleşmesi ve duruşma tarihinin belirlenmesi şu aşamada mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

FAS, AFRİKA ULUSLAR KUPASI ŞAMPİYONU İLAN EDİLDİ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), geçen hafta yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan final karşılaşmasını 1-0 kazanan Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar verdiğini duyurmuştu.

Buna göre sonuç Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve ev sahibi ekip, Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu ilan edilmişti.

CAF Temyiz Kurulu, kararına gerekçe olarak Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 82 ve 84. maddelerini göstermişti.

Söz konusu maddelere göre bir takımın "maçı oynamayı reddetmesi veya karşılaşma tamamlanmadan sahayı terk etmesi" durumunda söz konusu takım hükmen mağlup sayılıyor ve turnuvadan elenmiş kabul ediliyor.

