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Senfoni ile gelen başarı yine gururlandırdı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nda 4 yıldır kontrbas eğitimi alan Ali Olcay Aracı, YKS-2020 sınavında Türkiye 192’ncisi oldu.Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası kurulduğu günden bu yana sanatsal başarılara imza atarken, orkestra bünyesinde müzikle tanışan öğrenciler de eğitim yaşamlarına başarı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nda 4 yıldır kontrbas eğitimi alan Ali Olcay Aracı, YKS-2020 sınavında Türkiye 192’ncisi oldu.
Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası kurulduğu günden bu yana sanatsal başarılara imza atarken, orkestra bünyesinde müzikle tanışan öğrenciler de eğitim yaşamlarına başarı ile devam ediyor. Son olarak 4 yıldır orkestrada kontrbas eğitimi alan Ali Olcay Aracı, YKS-2020 sınavında Türkiye 192’ncisi olmayı başardı. Aldığı başarılı sonucun ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret eden Aracı ve ailesi, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
“Başarıma fayda sağladı”
Ziyarette müzik çalışmaları ve yapacağı üniversite tercihleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler veren Ali Olcay Aracı, “4 yıl boyunca Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nda kontrbas çaldım. Bu 4 yıl süresince orkestrada olmamın sosyal hayatımla birlikte okul hayatıma ve derslerime çok büyük katkıları oldu. Sanatsal olarak da kendimi geliştirmiş oldum ve üniversite sınavında elde ettiğim başarıma da fayda sağladı. Başkanımız Ahmet Ataç’a ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
“Çocukların ufkunu genişleten proje”
Anne Sultan Aracı ve Baba Ahmet Aracı ise “Çocuk Senfoni Orkestrası ile 4 yıl boyunca büyük gururlar yaşadık. Yurtdışında ya da ülkenin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen konserler bile onlar için çok faydalı oldu. Bu tecrübenin çocuğumuzun başarısında ve karakterinin oluşmasında büyük katkıları olduğunu düşünüyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç’a, çocukların ufkunu genişleten bu güzel projeden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
“Çocuklarımızın sanat ile buluşması çok önemli”
Başkan Ataç da ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederken Ali Olcay Aracı ve ailesini tebrik etti. Çocukların müzik ya da sanatın herhangi bir dalı ile uğraşmasının, gelişimlerine çok önemli katkıları olduğunu belirten Başkan Ataç, “Çocuklarımızın müzikle, sanatla erken yaşta tanışması çok değerli. Bu, onlara büyük katkılar sağlıyor. Senfoni orkestramıza katılan çocuklarımıza baktığımızda, derslerinin de çok parlak olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar da çok sayıda evladımız aldıkları sınav dereceleri ve kazandıkları okullar ile göğsümüzü kabarttı. Ali Olcay da elde ettiği derece ile çok güzel ve başarılı bir üniversite hayatına adım atacak. Siz anne ve babasını da onun gelişimine destek olduğunuz için kutluyorum. Çocuklarımızı sanat ile buluşturmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.
Başkan Ataç ziyaret sonunda Ali Olcay Aracı’ya, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını armağan etti.

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