Senin Bankan 5. yılında 4 milyar TL fona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'ün faizsiz dijital bankacılık platformu olarak hayata geçirdiği "Senin Bankan"ın fon miktarı 4 milyar 173 milyon TL'ye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk tarafından şubesiz bankacılık alanında 5 yıl önce kurulan faizsiz dijital bankacılık platformu Senin Bankan, şubeye gitmeden uzaktan banka hesabı açma imkanı sunuyor. Senin Bankan ile müşteriler, Türkiye'nin her yerinde finansal hizmetlerden faydalanabiliyor.

2020 yılında müşteri bazında yüzde 81, fon toplama bazında ise yüzde 206 büyüme sağlayan Senin Bankan'ın fon miktarı 4 milyar 173 milyon TL'ye ulaşırken, Kuveyt Türk'ün tüm dijital müşteri sayısı, Senin Bankan dahil 1,5 milyonu geçti.

- "Senin Bankan deneyimiyle şubesiz bankacılığa hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, dijital platformların hayata girmesiyle birlikte müşterilerin beklentilerinin çok değiştiğini, müşterilerin artık diledikleri finansal işlemleri, diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak istediğini belirtti.