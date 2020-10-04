Şenkaya Belediyesi’nden beyaz masa hizmeti

Şenkaya Belediyesi dilekçe ve evrak karmaşasından vatandaşları kurtarmak için beyaz masa ismini verdikleri birimi hizmete açtı.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Bir çok vatandaşımız evrak getir götüründen aşırı derece rahatsızlık duymaktaydı ve de işler ve hizmetler evrak yazışmaları yüzünden hizmetlerimiz gecikmeli yapıyorduk. Şimdi Beyaz Masa birimimizi hizmete açtık vatandaşlarımız sorunlarına gerek şahsi başvurusu halinde gerekse interaktif ortamda cevap verecek sorunları takip edip bilgilendirme yapacak olan beyaz masamız artık hizmetinizde dilekçe verip cevap bekleme takip etme sorununu ortadan kaldıracak olan beyaz masa sorunlara anında çözüm bulmayı hedeflemekte. Vatandaşlarımız çayını yudumlarken ekiplerimiz sorunlarını çözecek ve vatandaşımıza aktaracak böylece vatandaş takip ve evrak karmaşasından kurtulmuş olacak. Vatandaşlarımız artık işlerin çok daha hızlı bir şekilde halledeceklerdir. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

