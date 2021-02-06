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Şenkaya Kaymakamı Tekin, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu

06.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Çomaklı ile Kaymakam Tekin Şenkaya ilçesinin gelişimine yönelik fikir alışverişi yaparak gerçekleştirilecek iş birliklerini ele aldılar.
Ziyarette tarım ve hayvancılık şehri olan Erzurum’un potansiyeli ve bu özelliğinin geliştirilebilirliği konuşulurken kurumlar arası iş birliklerinin güçlenmesi için sürekli iletişim halinde olunması gerektiği belirtildi.
“Ziyaretler, Şehir-Üniversite Birlikteliğine Katkı Sağlıyor”
Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektör Çomaklı, Erzurum’un her karışında sorumluluklarının olduğunu dile getirdi.
Bu bağlamda Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin’in ziyaretini de önemsediğini belirten Çomaklı, şehir-üniversite birlikteliğine katkı sağlayan bu ve benzeri ziyaretleri kendilerinin de sık sık gerçekleştirdiğini hatırlatarak en kısa zamanda Şenkaya’ya bir ziyarette bulunacaklarını ifade etti.
Atatürk Üniversitesi gibi ülke eğitimi ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan bir kurumun bulunduğu şehirde görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çağlar Tekin, bu imkanlardan Şenkaya’nın da yararlanması için Rektör Çomaklı’nın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Şenkaya’nın eğitim ve kültürel faaliyetlerinin arttırılmasının yanı sıra yöresel ürünlerin tanıtılması noktasında fikir alışverişlerinde bulunduklarını aktaran Tekin, Rektör Çomaklı’nın bilgi ve tecrübelerinden azami ölçüde istifa edeceklerini dile getirerek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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