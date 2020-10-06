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Şenkaya’ya Küçük Sanayi Sitesi yapılıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 06.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Şenkaya ilçe merkezinde küçük sanayi sitesi temeli atıldı.Şenkaya Belediyesi tarafından küçük sanayi sitesi işyerlerinin temel betonları atılırken Şenkaya kısa sürede küçük modern bir sanayi sitesine kavuşacak.Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “İlçemizde büyük eksikliğini hissettiğimiz sanayi sitemizin bugün temellerini attık.

Şenkaya ilçe merkezinde küçük sanayi sitesi temeli atıldı.
Şenkaya Belediyesi tarafından küçük sanayi sitesi işyerlerinin temel betonları atılırken Şenkaya kısa sürede küçük modern bir sanayi sitesine kavuşacak.
Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “İlçemizde büyük eksikliğini hissettiğimiz sanayi sitemizin bugün temellerini attık. Kısa sürede sitemizi yapımını bitirip ilçemize yeni bir iş kapısı açacağız. Vatandaşlarımız küçük işleri için başka yerlere gitmeden işlerini ilçemizde halledebilecekler. Küçük sanayi sitemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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