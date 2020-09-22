YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Şenlik iptal edildi,fasulyeler halka dağıtılacak

Şenlik iptal edildi,fasulyeler halka dağıtılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 22.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi’nin yıllık üretimi 2 tona kadar düşen Çandır fasulyesinin rekoltesini artırmak amacıyla başlattığı proje, amacına ulaştı.

Konyaaltı Belediyesi’nin yıllık üretimi 2 tona kadar düşen Çandır fasulyesinin rekoltesini artırmak amacıyla başlattığı proje, amacına ulaştı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıllık üretimin 30 tona yaklaştığını açıkladı. Esen, fasulyenin tanıtımına yönelik düzenlenen şenliğin salgın nedeniyle iptal edildiğini, elde edilen Çandır fasulyesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.
Antalya’nın tarımdaki önemli değerlerinden biri olan ve Konyaaltı ilçesindeki Yarbaşçandır Mahallesi’nde yetiştirilen Çandır fasulyesinden günden güne üretim azaldı. Ortalama her yıl 20 ton Çandır fasulyesi yetiştirilen bölgede üretim 2017 yılında 2 tona kadar düştü. Konyaaltı Belediyesi, fasulyenin üretimini artırmak amacıyla Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 bin 500 metrekarelik mülkiyeti kendisine ait tarlada fasulye yetiştirmeye başladı. Yetiştirilen fasulyeler için Konyaaltı Kent Meydanı’nda ‘Çandır Fasulye Şenliği’ düzenleyerek fasulyenin tanıtımına katkı yapan Konyaaltı Belediyesi, bir kısım fasulyeyi de tohumluk olarak bölgedeki üreticiye dağıttı. Belediyenin girişimleriyle 3 yılda Çandır fasulyesinde çok ciddi üretim yaşandı. Bu yıl Yarbaşçandır Mahallesi’nde 30 tona yakın fasulyede rekolte bekleniyor.

Üretilen fasulya tohumluk olarak dağıtıldı
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyeye ait 5,5 dönümlük fasulye tarlasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Çandır fasulyesinin Antalya’nın meşhur piyazının ana ürünü olduğunu dile getiren Başkan Esen, Antalya piyazının coğrafi işaret almış bir ürün olduğunu hatırlattı. Son yıllarda bölgede Çandır fasulyesinin üretiminin çok düştüğüne dikkati çeken Esen, “Bunun üzerine 2017 yılından itibaren Konyaaltı Belediyesi, Çandır fasulyesini yaşatmak adına belediyenin mülküne ekim yaptı. Buradan hasat edilen ürünler, bölge halkına tohumluk olarak dağıtıldı. Daha sonra fasulyenin tanınması ve tercih edilmesi için şenlikler yaptık” diye konuştu.

Esen: " Şnliği iptal ettik, fasulyeyi halka ulaştıracağız"
Başkan Semih Esen, bu yıl pandemi koşullarından dolayı fasulyeye yönelik şenlik yapmayacaklarını söyledi. Esen, “Bu sene tarlamızdan elde edeceğimiz fasulyeyi, yardım kolilerine koyarak, vatandaşlarımıza yardım olarak göndereceğiz. Çandır fasulyesini halkımıza bu yöntemle ulaştıracağız. Çandır fasulyesinin yaşaması ve geliştirilmesi için üreticimize gerekli desteği veriyoruz. Bu yılki hasat dönemine yaklaştık. Ayrıca ürünümüzün coğrafi işaret alması için de girişimlerimiz devam ediyor. Ürünün coğrafi işaret alması Çandır fasulyesinin tanıtımına çok olumlu katkı yapacaktır” dedi.
Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Kemal Eke de 3 yıl önce başlatılan projeyle köyde belediyenin üreticilere tohum dağıttığını söyledi. Muhtar Eke, “Fasulye ekimi çok azalmıştı. Yılda 2 bin tona kadar düşmüştü. Şimdi 25-30 ton fasulye üretimi oluyor. Çandır fasulyesine son zamanlar ilgi arttı. Belediyenin ekim yapması, bölgede çok büyük bir teşvik oldu. Vatandaş yeniden fasulye ekmeye başladı. Çandır fasulyesinin kabuğu ince, lezzetli bir tadı var. Bu fasulyede geç pişme olmaz. Bir kez bu fasulyeyi yiyen bir daha vazgeçmez” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
70 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
70 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’dan öğrencilere sürpriz
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’dan öğrencilere sürpriz
Ardahan’da okullar yüz yüze eğitime başladı
Ardahan’da okullar yüz yüze eğitime başladı

Antalya Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:55
İkindi
16:21
Akşam
19:02
Yatsı
20:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Çiğdem Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Sarıkum Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Barış Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Uysal için şiir yazdı
Başkan Uysal için şiir yazdı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.